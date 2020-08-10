Регистрацию российской вакцины от коронавируса требуют отложить

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10.08.2020, 18:43, Разное

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила обращение к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В своем письме специалисты настаивают на необходимости отложить регистрацию первой российской вакцины от коронавируса COVID-19.

Эксперты обратили внимание, что последние клинические испытания препарата проводились на менее, чем ста людях. При этом на завершающих стадиях тестирования вакцины обычно испытывают на тысячах людей. В АОКИ отметили, что в настоящее время неизвестно, к примеру, насколько прививка безопасна для людей старшего поколения и каким будет качество препарата.



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