Мнение: Первая кровь

10.08.2020, 18:42, Разное

Каким испуганным выглядит боец спецназа, который только-что понял, что убил человека, мирного участника протеста. Лицо, конечно, под маской. Но в глазах – ужас и страх. Он кричит: «Я его отпустил… Вы скорую вызывайте…»

Глаза парня выдают, что он прекрасно понимает, что отдавший приказ на жесткий разгон мирного протеста, если запахнет жаренным, скорей всего, успеет сбежать из страны, и где-нибудь-то его приютят. А ему и его детям жить в этой стране, где в ночь на 10 августа 2020 года он убил человека, просто за то, что тот вышел на мирный протест против шулерства при подсчете голосов после голосования на выборах президента страны…

PS Бездыханный участник мирного протеста, что на видеозаписи, выжил…