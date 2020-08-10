Число смертей от коронавируса в мире приближается к 750 000

10.08.2020, 18:40, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в понедельник, что за статистикой пандемии коронавируса скрывается «много боли и страданий», в то время как мир приближается к 20 миллионам подтвержденных случаев заболевания и 750 000 летальных.

Выступая на брифинге в Женеве, Гебрейесус отметил, что, хотя мир переживает «сложный период», в любой стране есть некоторые признаки надежды.

«Даже в странах, где идет активное распространение заболевания, его можно взять под контроль, применив комплексный подход на уровне всего правительства и всего общества, – отметил он. – Как показывает практика, прервать цепочку заражений помогает сочетание своевременного выявления случаев, отслеживания контактов, надлежащей клинической помощи пациентам, соблюдения дистанции, ношения масок, регулярного мытья рук и внимания к тому, чтобы не кашлять на окружающих».

В качестве примера он привел такие страны, как Франция, Германия, Южная Корея, Испания, Италия и Великобритания. В начале этого года там произошли крупные вспышки, однако после принятия рекомендованных мер им удалось подавить распространение болезни.

Тем временем в Индии в понедельник зафиксировано более 1000 новых смертей от коронавируса, что является максимальным суточным показателем с начала пандемии.

Всего в Индии от коронавируса умерли 44 386 человек. По этому показателю страна уступает лишь США, Бразилии, Мексике и Великобритании. При этом Индия шестой день подряд лидирует по числу подтвержденных случаев заражения за день: в понедельник заразились еще 62 000 человек.

В Австралии также зафиксирован суточный рекорд смертности – 19 смертей. При этом в штате Виктория, который стал эпицентром эпидемии в стране, наблюдается уменьшение числа новых случаев.

Национальная комиссия здравоохранения Китая в понедельник заявила о 14 новых случаях местной передачи. Все случаи зафиксированы в регионе Синьцзян. Также зарегистрировано 35 случаев заражения от прибывших из-за границы.

Власти Парижа в связи с ростом числа заражений обязали жителей носить маски в популярных местах прогулок, в том числе на набережной Сены. Ранее аналогичные меры ввели в Тулузе, Лилле и Биаррице.

В столице Германии в понедельник отрываются школы, в то время как власти пытаются выработать способы защитить учеников и сотрудников от заражения. Министерство образования рекомендует разделить школьников на маленькие группы и не допускать контактов между ними – тогда в случае заражения достаточно будет изолировать лишь эту группу. В вестибюлях школ обязательно носить маски, а в классах и на спортивных площадках можно находиться без маски.

Многие другие страны также пытаются решить, когда и как открывать школы.

Президент Дональд Трамп давно призывает возобновить очное обучение, однако многие штаты заявляют, что пока к этому не готовы и собираются начать новый учебный год в дистанционном формате.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе предупредил о возможной «поколенческой катастрофе» в сфере образования и призвал страны уделить приоритетное внимание открытию школ по мере ослабления эпидемии.