Считавшийся погибшим во время протестов в Минске оказался жив

10.08.2020, 18:30, Новости дня

Евгений Заичкин, которого считали погибшим под колесами автозака во время протестов в Минске после выборов президента, сообщил, что жив.

«Я, когда понял, что они [омоновцы] бегут за мной, встал на колени, поднял руки. И я вижу взмах – дубинкой ударили. Первый удар – в лицо, и сразу потекла кровь, после били по телу. Брата задержали, что с ним, я не знаю, дома его нет. Меня задержали, было сотрясение, вызвали скорую, и, когда меня переносили из автозака в скорую, это снималось. [СМИ] не знали, что случилось, и сами дописали», – передает слова мужчины RT со ссылкой на телеканал «Белсат».

«Я был в больнице, там был милиционер, я ему рассказал, что случилось, расписался. Он ушел. Пришел врач, я попросил его пойти домой, он сказал, что нет переломов, могу пойти, если хочу», — рассказал Заичкин.

Между тем, минздрав Белоруссии заявляет, что погибших в ходе митингов 9 августа нет.

«К счастью, обошлось без жертв. Погибших нет. (…) Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация. Выяснилось, что 35-летний минчанин, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где и находится сейчас», – передает слова министра здравоохранения Владимира Караника БЕЛТА.

Заичкину, по словам главы минздрава республики, была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушиб нижней губы, алкогольное опьянение

«На момент поступления, согласно анализу, уровень алкоголя в крови составлял 2,31 промилле. Состояние пациента удовлетворительное, никаких опасений у медицинских работников оно не вызывает», – отметил Караник.

«Поэтому еще раз хочу сообщить, что во время вчерашних уличных акций погибших нет. Но есть повод задуматься о своей безопасности и здоровье», – добавил он.

Пострадавшие, в числе которых как сотрудники МВД, так и протестующие, находятся в стабильном состоянии. «На данный момент на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное», – отметил министр.

Напомним, в ходе протестов в Белоруссии после выборов главы государства СМИ сообщали об одном погибшем. Журналисты передавали, что мужчину сбил автозак. Однако в МВД эту информацию опровергли.

К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.