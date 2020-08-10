 

Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

10.08.2020, 18:08, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьером Белоруссии Романом Головченко передал поздравления президенту республики Александру Лукашенко после его победы на выборах, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Мишустин поздравил Головченко с днем рождения, пожелал новых успехов и отметил важность укрепления российско-белорусского взаимодействия по правительственной линии. В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что Мишустин и Головченко также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

Ранее Лукашенко поздравил президент РФ Владимир Путин, заявив, что рассчитывает на развитие государственной деятельности Белоруссии с дальнейшим развитием взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики. Она подала жалобу в Центризбирком.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

12.07 / Сорочинскую ярмарку могут отменить из-за пандемии

07.08 / Генштаб: все шаги США за последние 20 лет направлены на достижение превосходства

27.07 / Минцифры анонсировало получение гражданами Украины электронного адреса вместе с паспортом

17.07 / На Донбассе были ранены трое военных, еще один получил боевые травмы

23.07 / Родственники чеченского блогера Умарова, убитого в Австрии, взяли преступление на себя

01.07 / Эстония до 14 июля продлила запрет на авиасообщение с рядом стран, в том числе с Украиной

01.07 / Зеленский поручил подготовить концепцию революционной судебной реформы – Саакашвили

09.07 / Лесной пожар в Луганской области локализован – ГСЧС

31.07 / Назначена дата заседания комиссии ВФЛА по восстановлению в World Athletics

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска