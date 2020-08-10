Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах
10.08.2020, 18:08, Новости дня
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьером Белоруссии Романом Головченко передал поздравления президенту республики Александру Лукашенко после его победы на выборах, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Мишустин поздравил Головченко с днем рождения, пожелал новых успехов и отметил важность укрепления российско-белорусского взаимодействия по правительственной линии. В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что Мишустин и Головченко также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
Ранее Лукашенко поздравил президент РФ Владимир Путин, заявив, что рассчитывает на развитие государственной деятельности Белоруссии с дальнейшим развитием взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.
Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики. Она подала жалобу в Центризбирком.
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