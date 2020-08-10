 

Тихановская обжаловала итоги выборов в Беларуси

10.08.2020, 18:01, Новости дня

Оппозиционный кандидат в президент Беларуси Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов в Беларуси. Об этом 10 августа TUT.by сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

В жалобе Тихановская указывает, что в связи с допущенными нарушениями законодательства при подсчете голосов требуется проведение повторного подсчета голосов с проверкой действительности сведений о проголосовавших избирателях и аутентичности бюллетеней, протоколов для голосования.

Также она отметила, что в случае невозможности проведения повторного подсчета голосов выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными на основании ст. 79 Избирательного кодекса Республики Беларусь.

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за Тихановскую – 9,9%.

В штабе Тихановской официальные результаты не признают и заявляют, что во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 90% голосов.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Спикер Белого дома соврала, сказав, что мультсериал “Щенячий патруль” закрыли на волне антиполицейских протестов

17.07 / Мишель Обама анонсировала свой подкаст на Spotify

08.07 / В Германии идут дебаты о принятии на вооружение боевых дронов

02.07 / Вячеслав Володин: поправки к Конституции сделают страну сильнее

31.07 / Извлечение останков убитых под Сталинградом началось в рамках дела о геноциде в годы ВОВ

03.08 / Захватчик заложников в Киеве обезврежен

30.06 / Делегация депутатов Европарламента прибыла в Крым

28.07 / Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу

24.07 / США оценили идею РФ и Китая по запрету на оружие в космосе

04.08 / Дело об убийстве Гандзюк. Верховный Суд отклонил ходатайство защиты Мангера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска