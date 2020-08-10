Тихановская обжаловала итоги выборов в Беларуси

10.08.2020, 18:01, Новости дня

Оппозиционный кандидат в президент Беларуси Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов в Беларуси. Об этом 10 августа TUT.by сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

В жалобе Тихановская указывает, что в связи с допущенными нарушениями законодательства при подсчете голосов требуется проведение повторного подсчета голосов с проверкой действительности сведений о проголосовавших избирателях и аутентичности бюллетеней, протоколов для голосования.

Также она отметила, что в случае невозможности проведения повторного подсчета голосов выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными на основании ст. 79 Избирательного кодекса Республики Беларусь.

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за Тихановскую – 9,9%.

В штабе Тихановской официальные результаты не признают и заявляют, что во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 90% голосов.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.