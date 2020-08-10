 

Глава Евросовета: Насилие над протестующими в Беларуси – это не ответ

10.08.2020, 18:01, Новости дня

Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие против протестующих в Беларуси. 

“Насилие над протестующими в Беларуси – это не ответ. Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться”, – написал он в Twitter 10 августа.

Violence against protesters is not the answer #Belarus

Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.

— Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

В штабе Тихановской официальные результаты не признают и заявляют, что во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 90% голосов. Тихановская обжаловала результаты выборов.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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