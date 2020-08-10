 

В Киеве в нескольких посольствах ищут взрывчатку

10.08.2020, 18:01, Новости дня

В Киеве проверяют информацию о минировании нескольких иностранных посольств. Об этом 10 августа “Укринформу” сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

“В 15.00 пришло сообщение на электронную почту одного из посольств, и в письме сообщалось, что заминировано все посольство, и еще [были сообщения о минировании] нескольких различных посольств в разных районах города. На объекты отправлены следственно-оперативные группы и профильные службы для проверки данных сообщений”, – уточнили в пресс-службе столичной полиции.

При этом в полиции подчеркнули, что не могут предоставить данные о том, в каких именно посольствах ищут взрывчатку.

“Называть их не можем. Там в перечне менее 10 посольств, в разных районах города Киева”, – заявили в полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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