В Казани корпус инфекционной больницы для COVID-пациентов построили всего за сто дней

10.08.2020, 17:53, Новости дня

В Татарстане всего за 100 дней возведен новый корпус инфекционной больницы. Причем, это не временный госпиталь, а капитальное строение. Новый корпус позволит разгрузить другие больницы от пациентов с коронавирусом, чтобы там могли в полном объеме оказывать больным плановую помощь. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД представитель Миндзрава республики Рания Сабирова.

Новый корпус инфекционной больнице был нужен давно, а поэтому на фоне угрозы распространения COVID-19 было решено бросить дополнительные ресурсы на его строительство, отметила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Татарстана Рания Сабирова. «В итоге построили за рекордные 100 дней. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, – добавила она. – Мы очень благодарны и руководству республики за внимание к этой стройке и самим строителям, трудившимся круглосуточно в несколько смен».

Представительница Минздрава подчеркнула, что пока новый корпус будет принимать заболевших коронавирусом, однако в дальнейшем послужит для приема больных с другими «классическими» инфекциями. «Динамика по COVID-19 в Татарстане обнадеживает: количество выздоровевших и выписанных из стационаров больных уверенно превышает количество заболевающих», – добавила Сабирова. Она также сообщила, что пациенты начнут поступать в новый корпус уже в понедельник вечером, сразу после завершения торжественных мероприятий. На открытии, кстати, ожидаются глава Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как информирует ТАСС, на вечер понедельника намечено открытие нового корпуса республиканской клинической больницы им. профессора А. Ф. Агафонова в Казани, построенного ровно за 100 дней. Общая площадь нового корпуса составляет более 1,7 тыс. кв. м, он рассчитан на 232 койки. Также предусмотрена возможность развертывания до 504 коек в случае распространения особо опасных инфекций.

В каждой палате – санузел, у каждой кровати – консоль с кнопками вызова, кислородом, воздухом. Все устроено так, чтобы минимизировать прямые контакты, поэтому даже питание пациентам будут передавать через специальные окна, сообщают «Вести Казань».

Решение о возведении нового объекта было принято президентом республики Рустамом Миннихановым. Министр здравоохранения республики Марат Садыков подчеркнул, что Татарстан не стал копировать опыт других регионов, построив не временный госпиталь для борьбы с коронавирусом, а капитальное строение, информирует Татар-информ.