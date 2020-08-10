 

Карантин вместо вечеринки на 60-летие: Антонио Бандерас заразился коронавирусом

10.08.2020, 17:50, Разное

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией среди знаменитостей: Антонио Бандерас, который сегодня отмечает день рождения, опубликовал новый пост на личной странице в Instagram – но совсем не о празднике, а о том, что он получил положительный результат теста на Covid-19. И вместо шумной вечеринки по случаю юбилея – актеру исполнилось 60 лет, он заперт дома на карантин.

Хочу сегодня с вами этим поделиться: я вынужден праздновать свое 60-летие в условиях карантина, так как мне пришел положительный результат теста на Covid-19. Чувствую себя относительно хорошо, только более уставшим, чем обычно. Надеюсь, я поправлюсь как можно скорее. Кроме того, я намерен воспользоваться этой изоляцией для того, чтобы больше читать, писать, отдыхать и строить планы. Всем крепких объятий, – написал Бандерас. 

Антонио Бандерас в детстве

Где именно проводит карантин актер, доподлинно неизвестно: он имеет недвижимость в Испании, США и в графстве Суррей, Великобритания. Но известно, что Антонио, несмотря на его позитивный настрой, находится в повышенной зоне риска. Еще в 2017 году он пережил сердечный приступ во время занятий спортом. Об этом он позже подробно рассказывал на шоу Джимми Киммела:

Накануне вечером, перед тем как случилось это событие, у Николь разболелась голова. В доме не было никаких лекарств, поэтому она пошла в аптеку за обезболивающими. Купила аспирин, последнюю пачку. А на следующее утро, когда у меня начались симптомы и я ясно понял, что происходит, она положила мне на язык одну из таблеток аспирина. Это спасло мне жизнь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Мнение: Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

24.06 / Мнение: Зеленский о дальнобойщиках

03.04 / Мнение: Сегодня он хочет Люси, а завтра Лару Крофт

31.07 / Посол в Минске: задержанные в Беларуси россияне планировали лететь в третью страну

09.08 / NI предостерег США от опасных полетов разведчиков над границей с Россией

21.07 / Врио губернатора с репутацией клоуна

16.07 / Первую семью Иосифа Пригожина из-зад долгов выселили из квартиры

02.07 / “Золотой скандал” в Китае

30.06 / Ученые назвали опасность редактирования гена эмбрионов человека

31.07 / Инсайдер о браке Ким Кардашьян и Канье Уэста: “Они уже год живут раздельно”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска