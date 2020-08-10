Карантин вместо вечеринки на 60-летие: Антонио Бандерас заразился коронавирусом

10.08.2020, 17:50, Разное

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией среди знаменитостей: Антонио Бандерас, который сегодня отмечает день рождения, опубликовал новый пост на личной странице в Instagram – но совсем не о празднике, а о том, что он получил положительный результат теста на Covid-19. И вместо шумной вечеринки по случаю юбилея – актеру исполнилось 60 лет, он заперт дома на карантин.

Хочу сегодня с вами этим поделиться: я вынужден праздновать свое 60-летие в условиях карантина, так как мне пришел положительный результат теста на Covid-19. Чувствую себя относительно хорошо, только более уставшим, чем обычно. Надеюсь, я поправлюсь как можно скорее. Кроме того, я намерен воспользоваться этой изоляцией для того, чтобы больше читать, писать, отдыхать и строить планы. Всем крепких объятий, – написал Бандерас.

Антонио Бандерас в детстве

Где именно проводит карантин актер, доподлинно неизвестно: он имеет недвижимость в Испании, США и в графстве Суррей, Великобритания. Но известно, что Антонио, несмотря на его позитивный настрой, находится в повышенной зоне риска. Еще в 2017 году он пережил сердечный приступ во время занятий спортом. Об этом он позже подробно рассказывал на шоу Джимми Киммела:

Накануне вечером, перед тем как случилось это событие, у Николь разболелась голова. В доме не было никаких лекарств, поэтому она пошла в аптеку за обезболивающими. Купила аспирин, последнюю пачку. А на следующее утро, когда у меня начались симптомы и я ясно понял, что происходит, она положила мне на язык одну из таблеток аспирина. Это спасло мне жизнь.