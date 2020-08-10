 

Экс-солист группы “Грибы” Юрий Бардаш женился на модели из Киева

10.08.2020, 17:50, Разное

Основатель группы “Грибы”, известный украинский продюсер Юрий Бардаш, в настоящее время выступающий под псевдонимом YOURA, женился во второй раз. Избранницей 37-летнего артиста стала 29-летняя модель из Киева Елизавета Коцюба.

Юрий Бардаш и Елизавета Коцюба

Благодарю вас, люди добрые, за то, что радуетесь за нас. Будем жить!

– подписал фото с торжества Юрий, который, как и следовало ожидать, выбрал “лук” из 90-х и снялся на фоне ретро-авто. Снимком с праздника поделилась и Елизавета, написав кратко – “первое фото с мужем”.

Юрий Бардаш и Елизавета Коцюба

Ранее Юрий Бардаш был женат на певице Кристине Герасимовой, более известной под псевдонимом Луна. Они связали себя узами брака в 2012 году, в том же году на свет появился их сын Георгий. Распалась пара не на позитивной ноте: Кристина обвиняла Юрия в домашнем насилии, а он ее – в изменах. К предполагаемому любовнику Герасимовой Бардаш обратился во время интервью Юрию Дудю:

Мы вместе работали над музыкой в моей компании, не один трек сделали и не один альбом, общались достаточно тепло и близко, и темы для разговора были разные. Ты ведь хороший парень был, как мне казалось, и, перестав общаться, мы остались людьми, уважающими друг друга. Я никому боли не причинял, плохого не сделал… И после всего этого ты начинаешь за моей спиной встречаться с моей женой, матерью моего сына.

Юрий Бардаш и Луна с сыном



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