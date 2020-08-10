 

Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста в Белоруссии

10.08.2020, 17:48, Новости дня

Команда кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской решила, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, чтобы избежать возможных провокаций, сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

«Команда приняла решение, что ее появление [Тихановской на акциях] может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению», – сообщила Красулина РИА «Новости».

Она пояснила, что Тихановская не хотела оказаться в результате провокаций «рядом со своим мужем», который сейчас находится в СИЗО.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%.  Явка составила 84,23%.

Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Польши и Чехии, а также с Украины.



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