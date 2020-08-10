Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста в Белоруссии
10.08.2020, 17:48, Новости дня
Команда кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской решила, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, чтобы избежать возможных провокаций, сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.
«Команда приняла решение, что ее появление [Тихановской на акциях] может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению», – сообщила Красулина РИА «Новости».
Она пояснила, что Тихановская не хотела оказаться в результате провокаций «рядом со своим мужем», который сейчас находится в СИЗО.
В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.
Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.
Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Польши и Чехии, а также с Украины.
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