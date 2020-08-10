Президент Финляндии призвал власти Белоруссии соблюдать права граждан

10.08.2020, 17:48, Новости дня

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ситуация с массовыми акциями и задержаниями в Белоруссии после выборов его беспокоит, он призвал власти республики соблюдать права граждан.

«Ситуация после воскресных президентских выборов в Белоруссии вызывает беспокойство. Выборы были проведены не в соответствии с международными принципами. (…) Недопустимо использовать насилие против мирных протестов. Белоруссия должна уважать международно признанные права человека и основные права граждан, в том числе свободу слова и собраний», – передает слова главы Финляндии ТАСС.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов (его поддержал 4 млн 659 тыс. 561 избиратель). За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% (587 тыс. 411). Явка составила 84,17%.

Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.