Либерда в РФ набросилась на Белоруссию

10.08.2020, 17:45, Разное

Вся российская либеральная свора дружно набросилась на президентские выборы в Белоруссии и акции протеста в Минске.

Раскачивать Майдан у соседей принялись абсолютно все русофобы от навальнят с шавками Ходорковского до мелкой швали вроде педофила Светова. Все эти фрики в унисон голосят о «жертвах режима», кровопролитии и проигрыше Лукашенко, прилежно отрабатывая стандартные методички своих западных хозяев по разжиганию цветных революций. Русофобам явно спустили один на всех темник, приказав качать Белоруссию до последнего. Исполнение заказа, впрочем, вышло отвратительным. Миньоны в очередной раз доказали Дяде Сэму, что янки зря раскошеливаются на свою «либеральную армию» в РФ. Либерда мечется будто в бреду, ежеминутно меняя угол атаки.

Педофил Светов, к примеру, сначала рьяно топил за Тихановскую, а потом вдруг, видимо, решил, что и сам не лыком шит и облил её грязью, заявив, что гражданскому обществу в Белоруссии нужен настоящий лидер. На себя небось намекал мелкий извращенец.

Максим Кац всю ночь «считал» голоса за Тихановскую, делясь с подписчиками своими фантазиями. Знатный фейкомёт Соловей, ещё недавно заливавший об ужасах пандемии в РФ, «посылал» Лукашенко то в Пекин, то в Турцию, но обязательно в паническое бегство. Даже Вишневский вышел из комы старческого маразма и призвал «гнать Лукашенко взашей».

В общую свалку влезла и Любка Соболь, пообещав белорусам вечные репрессии. Все они, кстати, при первом удобном случае заочно похоронили одного из протестунов, оглашая ночь виртуальными воплями о первых жертвах нового Майдана. Сам «почивший», наверное, офанарел, когда с утра увидел ленту новостей. В общем, вся либеральная шваль, к сожалению, пока ещё обитающая в России, принялась всеми доступными способами разжигать социальный пожар в Минске, даже особо не скрывая, что отрабатывает заказ забугорных благодетелей. Видимо, вместе с темниками НКО Сороса спустили обещания неплохого гонорара за хорошо выполненную работу.