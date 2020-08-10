Дженнифер Энистон высказалась об очередном переносе съемок спецвыпуска сериала “Друзья”

10.08.2020, 17:43, Разное

В свежем интервью знаменитость отметила, что сейчас из-за

пандемии коронавируса для работы

небезопасный период. Создатели сериала “Друзья” хотят

сделать специальный эпизод с участием живой аудитории, но пока воплотить

задумку в жизнь не получается – слишком большой риск для участников массовки.

Дженнифер Энистон

попыталась успокоить поклонников. Артистка обещала, что результат съемок превзойдет все ожидания. Теперь у создателей появится больше времени, чтобы придумать что-то очень смешное. Знаменитость добавила, что настроена очень оптимистично.

Энистон сказала также, что сериал “Друзья” всегда будет со

своими верными фанатами. Дженнифер шутливо заметила, что от героев ситкома

поклонники никогда не “избавятся”.

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 30 Июн 2020 в 2:18 PDT

Напомним, ранее компания

HBO Max сообщила, что собирается создать новый эпизод сериала “Друзья”. Съемки

были запланированы на конец мая, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции

проект пришлось заморозить. Работу хотели возобновить в августе, однако HBO

Max решила подстраховаться. Объявлено, что творческий коллектив сериала “Друзья”

вернется на площадку не раньше мая 2021 года и это при условии благоприятной эпидемиологической

обстановки.