 

Онищенко встревожил словами об активизации коронавируса

10.08.2020, 17:43, Разное

Бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко опроверг слухи о том, что осенью люди будут тяжелее
переносить COVID-19. По словам специалиста, это предположение не имеет научного подтверждения.

Тем не менее, Онищенко предупредил, что с наступлением холодов коронавирус может активизироваться. Кроме того, ситуацию осложнят сезонные респираторные инфекции – простуда и грипп. Из-за них иммунная система может ослабнуть и стать более уязвимой перед КОВИДом, сообщает RT.



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