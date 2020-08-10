Великобритания обеспокоена действиями руководства Беларуси

10.08.2020, 17:28, Новости дня

Великобритания давно обеспокоена антидемократическими действиями руководства Беларуси, заявил в понедельник официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, добавив, что Лондон считает неприемлемым наблюдавшееся минувшей ночью насильственное подавление протестов.

«Насилие, которое мы наблюдали минувшей ночью в Беларуси, и попытки белорусских властей подавить протесты совершенно неприемлемы», – подчеркнул он.

Оппозиция в Беларуси отвергла официальные результаты выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко одержал убедительную победу, что привело к вспышке насилия в ночь на понедельник.

Представитель Даунинг-стрит заявил: «Ранее мы неоднократно выражали серьезную озабоченность по поводу антидемократических действий Беларуси, включая задержание кандидатов от оппозиции, мирных демонстрантов и журналистов. Мы снова выражаем нашу озабоченность правительству Беларуси после этих протестов».