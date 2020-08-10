Белорусская оппозиция: мы за мирные перемены

10.08.2020, 17:28, Новости дня

На улицах Беларуси воцарилось спокойствие после наблюдавшегося в ночь на понедельник насилия: полиция применила силу для разгона тысяч демонстрантов, протестующих против фальсификаций на президентских выборах.

Ведущий кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не признает официальные результаты выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

«Власть нас не слышит, она полностью оторвалась от народа, но я должна повторить, что мы за мирные перемены. И власть должна сейчас подумать, как мирным способом передать эту власть», – заявила она.

Помощники Тихановской заявляют, что хотят добиться пересчета голосов на участках, где были замечены махинации. Оппозиция также обещает продолжать протесты и выражает готовность провести переговоры с властями.

Сам Лукашенко на это предложение пока не ответил, однако дал понять, что покидать свой пост не намерен.

«Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим», – цитирует его слова информагентство «БелТА».

65-летний Лукашенко вновь высказал подозрения, что за протестами стоят некие внешние силы. «Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось», – сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС и еврокомиссар по вопросам расширения в понедельник заявили, что выборы в Беларуси были омрачены «непропорциональным и неприемлемым насилием со стороны государства против мирных демонстрантов».

Министерство иностранных дел Германии заявило о многочисленных свидетельствах фальсификаций на выборах и сообщило, что члены Евросоюза обсуждают, как реагировать на произошедшее. Польша хочет провести внеочередной саммит ЕС, посвященный ситуации в Беларуси.

Российское информагентство «РИА Новости» сообщает со ссылкой на белорусское МВД, что в ходе протестов было задержано около 3000 человек.

По данным правозащитных организаций, еще до выборов было задержано свыше 1300 человек, в том числе наблюдатели и члены предвыборного штаба Тихановской.

Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин поздравили Лукашенко с переизбранием. Путин выразил надежду, что белорусский лидер будет укреплять связи с Москвой.