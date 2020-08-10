Правительство Ливана отправлено в отставку

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10.08.2020, 17:27, Новости дня

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе, объявил премьер-министр страны Хасан Диаб.

Информацию об этом передает ТАСС.

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими.

Митингующие в Бейруте пробрались в здание министерства и энергетики, где потребовали отставки президента Ливана и других лиц с руководящих должностей. Протестующие заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны. Позднее начался штурм двух других министерств.

Премьер Ливана, обращаясь к жителям страны на фоне беспорядков, объявил о досрочных парламентских выборах.

Протесты в стране начались после двух мощных взрывов в порту Бейрута, в результате которых пострадала половина города.



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