Премьер Армении поздравил Лукашенко с победой
10.08.2020, 17:16, Новости дня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник отправил поздравительное послание Александру Лукашенко после его переизбрания на пост президента Белоруссии.
«Уверен, что совместными усилиями мы продолжим укреплять дружественные отношения между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений», – передает ТАСС его послание со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.
По словам Пашиняна, он готов приложить все усилия «для полной реализации потенциала отношений между Ереваном и Минском».
В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.
Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики. Она подала жалобу в Центризбирком.
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