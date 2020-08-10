 

«Вы видели, чтобы в Великобритании королеву выбирали?» Лукашенко назвал своих противников «кучкой людей, зажравшихся демократией»

10.08.2020, 17:28, Разное

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что его оппоненты и недовольные его правлением люди «зажрались демократией». По его словам, в стране было и так слишком много прав и свобод, однако теперь это изменится.

Выступая на гостелевидении, победитель президентских выборов осудил белорусов, вышедших протестовать, и посоветовал им быть скромнее.

– Вы говорите за протесты, как будто это проблема сейчас насущная или нам не всё равно. Это кучка людей  пытается нам испортить праздник, я бы сказал, кучка людей, зажравшихся демократией. Вы хотели выборы? Вот вам выборы. Вы видели, чтобы в Великобритании королеву выбирали? Нет, одна там сидит, никаких выборов. У них и слова-то такого нет уже. А тут этим выборы дали и всё равно недовольны. Зажрались. Извините, вот такое слово. Восемьдесят процентов не нравится. А если бы девяносто сделали, если бы так получилось, я имею в виду, что было бы девяносто, или девяносто девять? Поубивались бы с горя – сказал он.

По словам президента, стране не помешало бы в ближайшие годы осуществить конституционную реформу, согласно которой в будущем выборы будут проходить в форме консультативного опроса.

– А чтобы испытать, так сказать, технологию, мы можем и новую Конституцию таким же образом принять. Чтобы деньги не тратить. Кому хочется деньги тратить? – добавил он.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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