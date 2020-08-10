Куда пропал Лукашенко после выборов?

10.08.2020, 17:23, Разное

После того, как завершилось голосование за кандидатов в президенты Белоруссии, появилась информация о вылете лайнера Александра Лукашенко из Минска. Lenta.ru со ссылкой на сайт PlaneFinder сообщила, что борт лидера Белоруссии направился в Турцию.

Незадолго до этого авторы телеграм-канал NEXTA написали, что Лукашенко готовится к вылету из столицы республики, экипаж мобилизован. Возле минского аэропорта проверили прилегающие путепроводы.

Был ли Александр Григорьевич за границей в ночь протестов, неизвестно. При этом 10 августа он должен посетить Пуховичский район Минской области. Там Лукашенко ознакомится с реализацией инвестпроекта ЗАО “Белорусская национальная биотехнологическая корпорация”.

По предварительным данным, Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80%. Его соперница Светлана Тихановская получила лишь 10% голосов, с чем она категорически не согласна. Итоги голосования уже назвали плевком в лицо белорусам.