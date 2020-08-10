 

Куда пропал Лукашенко после выборов?

10.08.2020, 17:23, Разное

После того, как завершилось голосование за кандидатов в президенты Белоруссии, появилась информация о вылете лайнера Александра Лукашенко из Минска. Lenta.ru со ссылкой на сайт PlaneFinder сообщила, что борт лидера Белоруссии направился в Турцию.

Незадолго до этого авторы телеграм-канал NEXTA написали, что Лукашенко готовится к вылету из столицы республики, экипаж мобилизован. Возле минского аэропорта проверили прилегающие путепроводы.

Был ли Александр Григорьевич за границей в ночь протестов, неизвестно. При этом 10 августа он должен посетить Пуховичский район Минской области. Там Лукашенко ознакомится с реализацией инвестпроекта ЗАО “Белорусская национальная биотехнологическая корпорация”.

По предварительным данным, Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80%. Его соперница Светлана Тихановская получила лишь 10% голосов, с чем она категорически не согласна. Итоги голосования уже назвали плевком в лицо белорусам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение: Имидж: Роса и Облако

01.08 / США и Россия обсуждают, как будут воевать за Прибалтику

17.03 / Девять смертей «Последних героев»

24.07 / Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

05.08 / Адвокат Добровинский приехал на рассмотрение дела Ефремова на кабриолете за 20 миллионов

14.07 / Мнение: Потомки репрессированных

27.07 / Тому Хэнксу и Рите Уилсон подарили новое гражданство – и это не Россия

15.07 / Мнение: До кризиса и во время кризиса

08.07 / Скандалы: Внезапно выпал…

28.06 / Рима Пенджиева из «Дома-2» продемонстрировала пикантный снимок в нижнем белье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска