Тихановская отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии

10.08.2020, 17:23, Разное

О том, что штаб Светланы Тихановской отказался соглашаться с озвученными ЦИК цифрами, сообщило доверенное лицо оппозиционного кандидата. Данные со всех участков, утверждает команда соперницы Александра Лукашенко, показывают, что она получила порядка 70% голосов избирателей.

Официальная статистика показывает обратную картину. Лукашенко уверенно лидирует с более чем 80% голосов, тогда как у Тихановской уровень поддержки не достиг и 10%. Впрочем, некоторые избиратели не доверяют этим данным.

Сомнения в верности объявленных итогов выборов президента Белоруссии заставили недовольных выйти на улицы. В стране начались массовые акции протеста и беспорядки, которые были жестоко разогнаны.

О том, что в свете сложившейся ситуации предпримет Тихановская, станет известно уже в ближайшие часы. В штабе кандидата подтвердили: будет сделано соответствующее объявление.

Напомним, что выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. У оппозиционно настроенных граждан возникли вопросы к прозрачности подсчета голосов. Люди стали выходить на улицы.