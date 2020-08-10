 

У берегов Антарктиды обнаружили загадочный большой корабль

10.08.2020, 17:23, Разное

Один из пользователей Сети, ведущий свой ютуб-канал, наткнулся на загадочную глыбу льда у побережья Антарктиды, изучая карты Google. На снимке, сделанном с помощью спутника, отчетливо видно, что она подозрительно похожа на крупный корабль.

Пользователь считает, что ему удалось обнаружить во льдах судно длиной около 120 метров. Некоторые комментаторы предположили, что он мог принадлежать немецким нацистам, у которых якобы была секретная база в Антарктиде.



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