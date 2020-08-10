Медики объяснили, почему лекарства необходимо запивать только водой

10.08.2020, 17:17, Разное

Медики объяснили, почему лекарства нужно запивать только водой и к каким последствиям может привести употребление чая, газировки или крепких напитков. Химические вещества из-за несовместимости могут причинить серьёзный вред здоровью.

В чае содержатся танины, препятствующие всасыванию препаратов организмом. В результате совмещения напитка и антидепрессанта произойдет перевозбуждение нервной системы. Неблагоприятный эффект будет и от запивания чаем таблеток от сердечно-сосудистых заболеваний. Минеральной водой допустимо запивать антибиотики, если у человека имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Однако не следует злоупотреблять газировкой, поскольку из-за углекислоты всасывание лекарства способно замедлиться или ускориться.

Фруктовые соки задерживают лекарственное средство или снижают концентрацию в организме. Примерно 400 мл яблочного сока могут уменьшить свойство веществ на 40%. Канадские исследователи обнаружили в грейпфрутовом соке наличие фуранокумаринов. Эти вещества способны усиливать воздействие некоторых медикаментов в 5-6 раз. Если принимать лекарства с таким напитком, то можно столкнуться с серьезными осложнениями, чреватыми летальным исходом.



Не рекомендуется употреблять лекарства совместно с молоком. Это связано с тем, что содержащиеся в молочном продукте белки и кальций после связи с препаратом уменьшают его эффективность до 20%. Кофе обладает сильным мочегонным эффектом, поэтому после запивания средство очень быстро выведется из организма и от лечения не будет никакой пользы. Употребление любых препаратов с алкогольными напитками является чрезвычайно опасным для жизни, поскольку может привести к передозировке. Сочетание этилового спирта с медикаментом способно изменить механизм его всасывания в организме, нарушая работу внутренних органов.