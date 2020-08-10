Подсчитан эффект для бюджета от согласия Кипра на условия РФ по налоговому соглашению

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10.08.2020, 17:08, Новости дня

Дополнительные поступления в бюджет РФ от повышения Кипром налога на дивиденды составят 130-150 млрд рублей в год, сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Все наши предложения были поддержаны. Также со стороны кипрских коллег звучали предложения добавить в инвестиционные фонды эти исключения, в иные аналогичные инструменты, но они не были поддержаны российской стороной, поскольку это привело бы к снижению тех дополнительных доходов, которые мы ожидали получить. И, соответственно, были согласованы только российские предложения. Мы ожидаем дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр, начиная со следующего года, в размере 130-150 млрд рублей ежегодно», – передает его слова ТАСС.

«Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения. В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру», – добавил Сазанов.

Напомним, Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией.

Россия предлагала Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%, оставив исключения для институциональных инвестиций.

На фоне объявления РФ о денонсации налогового соглашения с Кипром Мальта и Люксембург согласились на предложенные российской стороной условия. Аналогичное предложение Россия направила и Нидерландам, официального ответа ожидают в ближайшие недели. Если Нидерланды согласятся на переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Кипру.



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