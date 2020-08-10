Что произошло за ночь 10 августа

Коротко.

Задержанного 8 августа на границе в Беларусью исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова отпустили из отделения полиции Пскова. В Беларусь, куда он направлялся для наблюдения за ходом президентских выборов, он так и не смог попасть якобы из-за надорванных страниц паспорта, сообщили «Новой» в «Открытой России». Позже отпустили также активистов Даниила Потапова и Александра Федосеева.