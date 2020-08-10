 

Что произошло за ночь 10 августа

10.08.2020, 17:06, Разное

Коротко.

  • В Минске и других городах Беларуси ночью после выборов президента прошли массовые акции протеста. В столице силовики применили спецтехнику и светошумовые гранаты против протестующих, и в МВД впоследствии это признали. Кандидат Светлана Тихановская призывала силовиков остановить насилие, Лукашенко же никаких заявлений не делал. Официально данные о пострадавших, как и о задержанных не приводились. По данным правозащитного центра «Вясна», по всей стране были задержаны не менее 140 человек.

  • Государственный экзит-пол Беларуси заявил о победе Лукашенко с результатов в 79,7% голосов, у Тихановской же, по его данным, 6,8%. При этом соперница действующего президента, как заявили в ее штабе, одержала победу на 20 участках в Минске и Минском регионе. Неофициальные экзит-полы на заграничных участках показали ее победу. Первые официальные результаты выборов ЦИК страны пообещал огласить сегодня в 9:00.
  • Журналистов «Дождя», задержанных накануне после того, как отпустили, повезли в Смоленск. В МИД РФ говорили, что корреспонденты Василий Полонский, Владимир Роменский, а также оператор Николай Антипов работали в стране без аккредитации, главред телеканала Тихон Дзядко уточнял, что они направили документы еще 15 июня, но ответа так и не получили. Журналистов задержали вчера в районе 13:00 в Минске, а отпустили из милиции уже после 22:00.

  • В Беларуси остаются проблемы с интернетом. Например, не грузятся сайты ряда СМИ страны – Tut.By, «БелаПАНа», «Белты» и других. Жаловаться на проблемы с интернетом жители Беларуси начали накануне, когда началось голосование на выборах.

  • Задержанного 8 августа на границе в Беларусью исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова отпустили из отделения полиции Пскова. В Беларусь, куда он направлялся для наблюдения за ходом президентских выборов, он так и не смог попасть якобы из-за надорванных страниц паспорта, сообщили «Новой» в «Открытой России». Позже отпустили также активистов Даниила Потапова и Александра Федосеева.

  • Протесты накануне прошли и в Бейруте. Протестующие, как и на прошлой неделе, выступили за отставку правительства и потребовали наказать виновных за взрыв аммиачной селитры в порту. 

  • Арбитра Василия Казарцева, судившего матч первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Сочи», отстранили от работы. Он назначил пенальти в ворота «Спартака» в конце встречи, таким образом, счет в матче стал 2:2. После этого владелец клуба Леонид Федун заявил, что команда снимается с чемпионата.

    • Источник: Новая газета



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