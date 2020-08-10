 

Мнение: Уникальные кадры, запрещённые белорусскими СМИ

10.08.2020, 17:05, Разное

Лукашенко окунулся в кровь своего народ. Вчерашний день они теперь вряд ли забудут, а значит скоро мы увидим новые акции протеста. И они будут уже в разы масштабней предыдущих.

Ни для кого не секрет, что за пару дней до начала голосования в РБ появились перебои со связью и интернетом. Дураком тут быть не надо – белорусы не должны были узнавать из соцсетей и из, прости господи, «этих ваших телеграмм – каналов», что на самом деле прямо сейчас происходит в их стране. Но все мы знаем одну простую истину: если человек к чему-то готов, то рано или поздно это случится. Белорусы долго ждали этого момента, поэтому происходящее сегодня – последствия очевидного и неминуемого.

Кадры из Минска, которые вы не увидите в новостях:






UPD: Штаб Тихановской готов к долговременному протесту. То ли еще будет…

Источник: Теория элит



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