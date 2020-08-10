Может ли частое мытье рук ослабить иммунитет?

10.08.2020, 16:56, Разное



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В статье, опубликованной на площадке для мнений академического научного сообщества The Conversation, исследователи упоминают «гигиеническую гипотезу», согласно которой окружающая среда маленького ребенка не должна быть слишком стерильной. Считается, что детская иммунная система эффективнее «тренируется» под воздействием различных бактерий и микробов. Сторонники «гигиенической гипотезы» утверждают, что чрезмерная чистота провоцирует возникновение аллергии, астмы и аутоиммунных заболеваний.

«Все проведенные в последние годы исследования опровергли эту гипотезу. Существует множество других причин для возникновения этих заболеваний. Важно отметить также, что грязь не только не помогает нашей иммунной системе, но еще и может усугубить воспалительный процесс», – пишут авторы статьи.

Ученые также разъяснили, как формируется защитный механизм иммунной системы. Врожденная иммунная система защищает организм от любых чужеродных и потенциально опасных биоматериалов — от патогенов до вредных химических веществ. Адаптивный (приобретенный) иммунитет формируется в течение всей жизни и защищает организм от инфекции после перенесенного заболевания или вакцинации.

Развитие иммунной системы начинается после рождения и ослабевает в пожилом возрасте, а также под воздействием различных факторов: недостаток сна, стресс, злоупотребление антибиотиками, недостаток фруктов и овощей в рационе, нехватка физической активности.

«Нет никаких научных доказательств тому, что дополнительные меры гигиены могут ослабить нашу иммунную систему и сделать наш организм более восприимчивым к заражению бактериями или вирусами. Микробы окружают нас повсюду — они в воздухе, в продуктах питания, растениях, животных, почве и воде. Гигиенические меры, рекомендованные для профилактики COVID-19, помогают снизить риск заражения, но не устранят все микробы из нашей жизни», – пишут ученые.

Исследователи напомнили, что во время пандемии рекомендуется мыть руки не менее 20 секунд. Если по каким-то причинам это невозможно, следует использовать дезинфицирующее средство, в котором содержится не менее 60-70% спирта.

«Частое мытье рук, особенно с использованием дезинфицирующих средств, может нарушить естественный защитный барьер кожи, что может привести к увеличению кожных инфекций. С этим можно справиться с помощью увлажняющих средств», – подчеркнули авторы The Conversation.