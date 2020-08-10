Регулярная запись голосовых сообщений резко повышает шансы ребенка стать наркоманом

10.08.2020, 16:55, Разное

Ребенок, часто записывающий голосовые сообщения, в среднем в три раза больше подвержен угрозе стать наркоманом, чем здоровые дети. К такому выводу пришли ученые кафедры социологии Мюнхенского университета после анализа статистики по 12 млн. людей скопившейся за 5 лет исследований.

Предположение об опасной корреляции было вынесено практически сразу после изобретения технологии голосового сообщения. По словам специалистов, их использование само по себе является узаконенным актом неуважения к другим людям, и призвано отвлекать их от работы, учебы и других важных занятий.

«Сейчас со стопроцентной уверенностью можно сказать — наши опасения полностью подтвердились. Чаще всего происходит именно так, что сначала ребенок пробует послать одно безобидное голосовое сообщение своей маме, через месяц он шлет их всем вокруг и постоянно, через полгода он разучивается писать, а через год уже пробует с подобными ему сверстниками марихуану в школьном туалете. Естественно, что к моменту совершеннолетия серьезная их часть становится законченными опиатными наркоманами, а кто-то ещё раньше умирает от передозировки», — рассказывает Ганс Гейнричи, профессор Мюнхенского университета.

Исследования о влиянии голосовых сообщений на взрослых пока не проводилось, однако ученые отметили высокую склонность злоупотребляющих таким видом коммуникации молодых девушек к распущенному половому поведению и промискуитету.