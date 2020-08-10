Борис Корчевников начал стремительно терять вес

10.08.2020, 16:53, Разное

Ведущий Борис Корчевников в последнее время начал стремительно терять вес. На новом снимке, который появился в соцсети Instagram, он выглядит значительно похудевшим.

Борис Корчевников поделился фотографией, сделанной на берегу одного из водоемов. Пользователи заметили, что на ведущем буквально висит одежда. 20 июля звезде сериала «Кадетство» исполнилось 38 лет. Он попросил всех, кто хотел сделать ему подарок, перевести средства в службу «Милосердие». Тогда Корчевников уже выглядел похудевшим. Сейчас же он стал еще стройнее.

Подписчики беспокоятся за состояние здоровья знаменитости. Многие опасаются, что стремительная потеря веса связана с опухолью, которую Корчевникову удалили несколько лет назад. После лечения тогда ведущий очень поправился. Он долго пытался прийти в былую форму. Некоторые предположили, что знаменитость просто увлекся процессом похудения.