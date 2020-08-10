Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

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10.08.2020, 16:53, Новости дня

Российский истребитель Су-27 Южного военного округа перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря 10 августа обнаружили приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. «Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», – передает сообщение центра ТАСС.

Цели идентифицировали как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. «После разворота самолетов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – уточнили в НЦУО.

Накануне истребитель Су-27 Южного военного округа также поднимался в воздух для перехвата самолета радиотехнической разведки ВМС США над Черным морем.

Такие инциденты – не редкость. Ранее российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика американских ВВС над Черным морем 7 августа. Предыдущий перехват над Черным морем проходил 5 августа. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27, 30 и 31 июля.



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