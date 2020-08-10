 

Украина к концу года получит более $8 млрд кредитов – Марченко

10.08.2020, 16:50, Новости дня

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что до конца года Украина получит кредитов на сумму более $8 млрд. Об этом он рассказал в интервью газете Kyiv Post.

Министр сказал, что у Украины дефицит бюджета в размере 7,5% или $1,4 млрд, который она не в состоянии финансировать самостоятельно. Поэтому, по его словам, Украине следует искать внешнее финансирование.

Марченко сказал, что Международный валютный фонд (МВФ) уже предоставил Украине $2,1 млрд в рамках 18-месячной программы помощи в размере $5 млрд.

Всего, по словам Марченко, к концу 2020 года Украина получит кредитов на сумму более $8 млрд. Но, как заявил министр, он хочет, чтобы Украина к 2023 году обошлась без международных займов.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн грн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).

По данным Министерства финансов Украины, в июне внешний государственный долг Украины вырос почти на 60 млрд грн. В Минфине говорили, что по состоянию на 30 июня государственный долг Украины составлял более 2 трлн грн или 88,25% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня. Речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, “путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса”.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отмечал, что некоторые украинские политики “в лучших традициях популизма” распространяют недостоверную информацию о содержании меморандума о сотрудничестве. В частности, глава правительства говорил, что Фонд не выставлял требований о повышении пенсионного возраста или тарифов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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