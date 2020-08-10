У Антонио Бандераса обнаружили коронавирус

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10.08.2020, 16:48, Новости дня

Испанский актер Антонио Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом и находится на карантине. В таком режиме он вынужден отпраздновать свое 60-летие.

«Хочу заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое 60-летие после карантина, имея положительный результат теста на COVID-19», – написал он в своем Instagram.

Актер добавил, что чувствует себя «относительно хорошо», только немного более уставшим, чем обычно.

Бандерас также выразил надежду, что сможет выздороветь в кратчайшие сроки.

«Уверен, что выздоровею как можно скорее по медицинским показаниям, которые, я надеюсь, позволят мне преодолеть инфекционный процесс, от которого я страдаю и от которого страдает очень много людей по всей планете», – написал он.

Он добавил, что воспользуется самоизоляцией, чтобы «читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы».

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Публикация от Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) 10 Авг 2020 в 5:19 PDT

Тем временем, в РФ певица Рита Дакота сообщила, что у нее выявили коронавирусную инфекцию. Артистка уточнила, что заболевание подтвердилось только с третьего раза.



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