В РФ более миллиона медиков получили выплаты за борьбу с коронавирусом

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10.08.2020, 16:48, Новости дня

Более 1 млн медработников в России, работающих с больными коронавирусом, получили стимулирующие выплаты, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

«По постановлению правительства №415 было выделено из резервного фонда 37,6 млрд рублей. Выплаты получили более 700 тыс. медицинских работников. И по постановлению правительства №484 было также выделено из резервного фонда 65,9 млрд рублей, выплаты получили более 450 тыс. медицинских работников на сегодняшний день», – передает ТАСС слова Каграманяна, сказанные во время обсуждения на тему утверждения справедливого соотношения окладов и надбавок бюджетникам в партии «Единая Россия».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что медикам, работающим с больными коронавирусом, пенсионный стаж будет начисляться особым образом – день за два.

В апреле Мишустин сообщил, что правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.



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