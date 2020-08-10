Наталья Бочкарева дала характеристику россиянкам: Мужчины мало ценят

10.08.2020, 16:43, Разное

По словам актрисы, россиянки стараются выглядеть хорошо при

любых обстоятельствах. Наши дамы в большинстве своем очень тщательно ухаживают

за собой. Наталья Бочкарева подчеркнула, что женщины других государств не так

зациклены на внешности.

Звезда сериала “Счастливы вместе” добавила, что многие с ее

мнением не согласятся и приведут в пример знаменитых красавиц из Франции и

Италии. “Но, поверьте мне, это не массово”, – сказала артистка. Бочкарева сообщила

также, что американки не считают обязательной эпиляцию ног, не посещают

косметологов и не делают ежедневный макияж.

“Бывает, идешь по улице и думаешь: это ж сколько красоты

вокруг, вот нашим мужчинам повезло! А мужчины, как правило, это мало ценят,

поэтому и теряют своих, которые под боком, где-то в далекой загранице, где

девушку будут на руках носить не только за красоту, но и за абсолютно

уникальную приспособленность к жизни, труд и отношение к мужчинам”, – написала Наталья Бочкарева в “Инстаграм”.

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Публикация от Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official) 7 Авг 2020 в 4:57 PDT

Подписчики согласились с ее мнением. Пользователи Сети добавили, что уход за собой не должен ограничиваться

удалением нежелательных волос и нанесением макияжа. Необходимо следить за

весом: питаться правильно и заниматься спортом.