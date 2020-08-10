 

Наталья Бочкарева дала характеристику россиянкам: Мужчины мало ценят

10.08.2020, 16:43, Разное

По словам актрисы, россиянки стараются выглядеть хорошо при
любых обстоятельствах. Наши дамы в большинстве своем очень тщательно ухаживают
за собой. Наталья Бочкарева подчеркнула, что женщины других государств не так
зациклены на внешности.

Звезда сериала “Счастливы вместе” добавила, что многие с ее
мнением не согласятся и приведут в пример знаменитых красавиц из Франции и
Италии. “Но, поверьте мне, это не массово”, – сказала артистка. Бочкарева сообщила
также, что американки не считают обязательной эпиляцию ног, не посещают
косметологов и не делают ежедневный макияж.

“Бывает, идешь по улице и думаешь: это ж сколько красоты
вокруг, вот нашим мужчинам повезло! А мужчины, как правило, это мало ценят,
поэтому и теряют своих, которые под боком, где-то в далекой загранице, где
девушку будут на руках носить не только за красоту, но и за абсолютно
уникальную приспособленность к жизни, труд и отношение к мужчинам”, – написала Наталья Бочкарева в “Инстаграм”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official) 7 Авг 2020 в 4:57 PDT

Подписчики согласились с ее мнением. Пользователи Сети добавили, что уход за собой не должен ограничиваться
удалением нежелательных волос и нанесением макияжа. Необходимо следить за
весом: питаться правильно и заниматься спортом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Мнение: Досрочно

17.07 / Мнение: Внезапная проверка ЮВО и ЗВО

20.07 / Госдума готовит закон об агротуризме

02.08 / Гулящего в лесу под Тверью медведя сняли на видео

28.07 / Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске вошел в основную программу Венецианского фестиваля

02.08 / СМИ: Задержанные под Минском сотрудники ЧВОК “Мар” должны были попасть в Венесуэлу через третьи страны

26.06 / Триумф выбора

26.06 / Бывшая жена Элтона Джона подает на него в суд спустя 30 лет после развода

29.06 / Лишний съеденный сахар превращается в жир вокруг сердца и в животе

01.08 / Россия может полностью открыть с 11 августа международное авиасообщение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска