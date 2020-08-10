Наталья Бочкарева дала характеристику россиянкам: Мужчины мало ценят
10.08.2020, 16:43, Разное
По словам актрисы, россиянки стараются выглядеть хорошо при
любых обстоятельствах. Наши дамы в большинстве своем очень тщательно ухаживают
за собой. Наталья Бочкарева подчеркнула, что женщины других государств не так
зациклены на внешности.
Звезда сериала “Счастливы вместе” добавила, что многие с ее
мнением не согласятся и приведут в пример знаменитых красавиц из Франции и
Италии. “Но, поверьте мне, это не массово”, – сказала артистка. Бочкарева сообщила
также, что американки не считают обязательной эпиляцию ног, не посещают
косметологов и не делают ежедневный макияж.
“Бывает, идешь по улице и думаешь: это ж сколько красоты
вокруг, вот нашим мужчинам повезло! А мужчины, как правило, это мало ценят,
поэтому и теряют своих, которые под боком, где-то в далекой загранице, где
девушку будут на руках носить не только за красоту, но и за абсолютно
уникальную приспособленность к жизни, труд и отношение к мужчинам”, – написала Наталья Бочкарева в “Инстаграм”.
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Подписчики согласились с ее мнением. Пользователи Сети добавили, что уход за собой не должен ограничиваться
удалением нежелательных волос и нанесением макияжа. Необходимо следить за
весом: питаться правильно и заниматься спортом.
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