Скандалы: Михаил Гуцериев съезжает из офиса

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10.08.2020, 16:40, Разное

Принадлежащая бизнесмену компания «Моспромстрой» продает штаб-квартиру в Москве

Принадлежащий семье Михаила Гуцериева «Моспромстрой» продолжает избавляться от активов. Компания ведет переговоры о продаже штаб-квартиры на Малой Дмитровке площадью 11,3 тыс. кв. м, потенциальным покупателем которой может стать девелопер элитных клубных домов Vesper. Строительство жилья на этом месте потребует отдельного согласования и решения вопроса с парковкой.

Компания «Моспромстрой», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, обсуждает продажу своего головного офиса в Москве, сообщили “Ъ” три собеседника на рынке недвижимости. По их словам, покупателем может стать девелопер Vesper Дениса Китаева и Бориса Азаренко, который специализируется на премиальном жилье. В Vesper отказались от комментариев. В «Сафмаре» “Ъ” заявили: «Мы всегда все продаем. И нефть, и газ, и здания, всё, что у нас есть. Вопрос цены».

Шестиэтажный офис «Моспромстроя» расположен на Малой Дмитровке, недалеко от метро «Чеховская». Площадь самого здания — 11,3 тыс. кв. м, а участок под ним занимает 0,15 га. Один из собеседников “Ъ” добавляет, что сделка с Vesper пока далека от завершения.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По его словам, за свое здание «Моспромстрой» хотел получить 1,8 млрд руб., однако самое высокое предложение от потенциального покупателя было ограничено на уровне 1,5 млрд руб.

«Моспромстрой» создан в 1972 году. Это один из старейших строительных холдингов Москвы, который участвовал в том числе в строительстве храма Христа Спасителя, мемориала Победы на Поклонной горе и проводил комплексную застройку Зеленограда. Акции холдинга структуры семьи Гуцериевых—Шишхановых начали скупать с 2005 года, а в 2011 году они приобрели у московских властей 24,5% ЗАО «Моспромстрой». В последнее время «Моспромстрой» постепенно избавляется от активов, решив оставить в своем портфеле только наиболее ликвидные площадки. В течение трех лет компания продала около трети из 30 участков: преимущественно они были расположены в промзонах и требовали долгосрочных инвестиций для освоения, а рассчитывать на высокую рентабельность после их застройки не приходилось.

Оптимизация портфеля связана с финансовыми сложностями семьи Гуцериевых, а также потерей интереса к ведению бизнеса в России, утверждают собеседники “Ъ” на рынке недвижимости.

В конце 2019 года Forbes оценивал долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым, в 1 трлн руб., тогда же в СМИ сообщалось об обысках в офисах структур «Сафмара». В самой группе эту информацию опровергали.

У Vesper уже есть опыт строительства жилья в Тверском районе: в 2016 году девелопер сдал дом из шести апартаментов и двух пентхаусов на Малой Дмитровке, 18, примерно в 200 м от офиса «Моспромстроя». Девелопер часто покупает существующие старые здания в центре Москвы и перестраивает их в премиальные клубные дома. Так, в этом Vesper обсуждала покупку бизнес-центра класса B в Несвижском переулке в Хамовниках, чтобы потом конвертировать его в апартаменты.

Директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC в России Саян Цыренов считает, что редевелопмент здания «Моспромстроя» в жилье будет наилучшим решением, поскольку Малую Дмитровку нельзя назвать развитым офисным рынком. Кроме того, стоимость продажи площадей под жилье в этом районе будет выше, чем под офисы, добавляет он.

Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев оценивает стоимость жилья на месте здания «Моспромстроя» в 1 млн руб. за 1 кв. м.

Один из собеседников “Ъ” на рынке недвижимости не исключает, что реализация жилого проекта на месте офиса «Моспромстроя» может вызвать определенные сложности, поскольку использование участка под апартаменты потребует согласования, а пока эксплуатировать здание можно только под административные функции. Кроме того, подземный этаж не подходит для парковки, и для нее надо будет выделить наземные площади, что делает проект дороже, добавляет он.

Елизавета Макарова



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