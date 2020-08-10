Скандалы: Михаил Гуцериев съезжает из офиса

10.08.2020, 16:40, Разное

Принадлежащая бизнесмену компания «Моспромстрой» продает штаб-квартиру в Москве

Принадлежащий семье Михаила Гуцериева «Моспромстрой» продолжает избавляться от активов. Компания ведет переговоры о продаже штаб-квартиры на Малой Дмитровке площадью 11,3 тыс. кв. м, потенциальным покупателем которой может стать девелопер элитных клубных домов Vesper. Строительство жилья на этом месте потребует отдельного согласования и решения вопроса с парковкой.

Компания «Моспромстрой», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, обсуждает продажу своего головного офиса в Москве, сообщили “Ъ” три собеседника на рынке недвижимости. По их словам, покупателем может стать девелопер Vesper Дениса Китаева и Бориса Азаренко, который специализируется на премиальном жилье. В Vesper отказались от комментариев. В «Сафмаре» “Ъ” заявили: «Мы всегда все продаем. И нефть, и газ, и здания, всё, что у нас есть. Вопрос цены».

Шестиэтажный офис «Моспромстроя» расположен на Малой Дмитровке, недалеко от метро «Чеховская». Площадь самого здания — 11,3 тыс. кв. м, а участок под ним занимает 0,15 га. Один из собеседников “Ъ” добавляет, что сделка с Vesper пока далека от завершения.

По его словам, за свое здание «Моспромстрой» хотел получить 1,8 млрд руб., однако самое высокое предложение от потенциального покупателя было ограничено на уровне 1,5 млрд руб.

«Моспромстрой» создан в 1972 году. Это один из старейших строительных холдингов Москвы, который участвовал в том числе в строительстве храма Христа Спасителя, мемориала Победы на Поклонной горе и проводил комплексную застройку Зеленограда. Акции холдинга структуры семьи Гуцериевых—Шишхановых начали скупать с 2005 года, а в 2011 году они приобрели у московских властей 24,5% ЗАО «Моспромстрой». В последнее время «Моспромстрой» постепенно избавляется от активов, решив оставить в своем портфеле только наиболее ликвидные площадки. В течение трех лет компания продала около трети из 30 участков: преимущественно они были расположены в промзонах и требовали долгосрочных инвестиций для освоения, а рассчитывать на высокую рентабельность после их застройки не приходилось.

Оптимизация портфеля связана с финансовыми сложностями семьи Гуцериевых, а также потерей интереса к ведению бизнеса в России, утверждают собеседники “Ъ” на рынке недвижимости.

В конце 2019 года Forbes оценивал долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым, в 1 трлн руб., тогда же в СМИ сообщалось об обысках в офисах структур «Сафмара». В самой группе эту информацию опровергали.

У Vesper уже есть опыт строительства жилья в Тверском районе: в 2016 году девелопер сдал дом из шести апартаментов и двух пентхаусов на Малой Дмитровке, 18, примерно в 200 м от офиса «Моспромстроя». Девелопер часто покупает существующие старые здания в центре Москвы и перестраивает их в премиальные клубные дома. Так, в этом Vesper обсуждала покупку бизнес-центра класса B в Несвижском переулке в Хамовниках, чтобы потом конвертировать его в апартаменты.

Директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC в России Саян Цыренов считает, что редевелопмент здания «Моспромстроя» в жилье будет наилучшим решением, поскольку Малую Дмитровку нельзя назвать развитым офисным рынком. Кроме того, стоимость продажи площадей под жилье в этом районе будет выше, чем под офисы, добавляет он.

Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев оценивает стоимость жилья на месте здания «Моспромстроя» в 1 млн руб. за 1 кв. м.

Один из собеседников “Ъ” на рынке недвижимости не исключает, что реализация жилого проекта на месте офиса «Моспромстроя» может вызвать определенные сложности, поскольку использование участка под апартаменты потребует согласования, а пока эксплуатировать здание можно только под административные функции. Кроме того, подземный этаж не подходит для парковки, и для нее надо будет выделить наземные площади, что делает проект дороже, добавляет он.

Елизавета Макарова