Моника Белуччи и Венсан Кассель поддержали дочь Деву на съемках рекламной кампании Dolce&Gabbana

10.08.2020, 16:38, Разное

Сейчас Моника Белуччи отдыхает с подругой на греческом острове Парос, в то время как Венсан Кассель с их дочерьми проводит время на итальянском озере Комо. А сегодня в сети появились любопытные фотографии с участием бывших супругов, сделанные папарацци еще в конце июля. Моника и Венсан пришли вместе на съемки рекламной кампании Dolce&Gabbana, главной героиней которой стала их старшая дочь – 15-летняя Дева. Съемки проходили в разных локациях на озере Комо, Дева вновь стала лицом нового аромата бренда.

Венсан Кассель с дочерью Девой Моника Белуччи и Венсан Кассель с дочерьми – Девой и Леони

Первый опыт работы Девы с брендом можно оценить в нашем материале. Тогда она представила аромат Dolce Shine: французский журнал Gala писал, что он напоминает “весенний букет”. Верхние ноты – манго, грейпфрут и айва, средние – жасмин, флердоранж и тубероза, базовые – австралийский сандал и белый мускус. В качестве декораций для съемок кампании были выбраны сады парка Princess of Piedmont, отель Palazzo Avino, улочки исторического центра, вилла Руфоло и площадь Vescovado в итальянской коммуне Равелло.

Дева Кассель

Амбассадором Dolce&Gabbana уже несколько лет является и сама Моника, поэтому выбор бренда в пользу ее юной дочери неудивителен. После съемок первой рекламы Дева была приглашена на шоу модного дома. Тогда они появилась на показе мужской коллекции в рамках Milan Men’s Fashion Week весна/лето-2020.

Напомним, Дева – первый ребенок Моники Белуччи и Венсана Касселя. У нее есть родная сестра, 10-летняя Леони, а с недавних пор, с апреля 2019 года, появилась и сводная – у Венсана и Тины Кунаки родилась дочь Амазония. О Деве пока мало что известно, так как Моника и Венсан держали своих детей подальше от общественного внимания.

Если однажды одна из моих дочерей скажет, что хочет пойти по моим стопам, я не буду против. Я надеюсь, они будут увлеченными людьми, пусть это касается любой области – даже если они захотят открыть свою пекарню и готовить каждое утро ароматный хлеб, здорово! Главное, чтобы то, чем мы занимаемся, наполняло нашу жизнь смыслом, заставляло просыпаться по утрам с чувством благодарности, – рассказывала Моника в интервью Verissimo.