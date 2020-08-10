Популярный грузинский курорт блокирован из-за вспышки коронавируса

10.08.2020, 16:30, Новости дня

На популярном грузинском горном курорте Местиа в Сванети в понедельник введены жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса – здесь за сутки инфицировано 17 человек. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с этим полицией на этом направлении ограничено передвижение авторанспорта. В регион направлено несколько бригад врачей-эпидемиологов, проводится массовое тестирование.

Все граждане, которые покинут муниципалитет, обязаны оставаться на карантине в течение двух недель. Остающиеся туристы будут обеспечены возможностью проводить карантин на месте. Примечательно, что правительство Грузии оплачивает своим гражданам пребывание на карантине.

Функционировать в регионе разрешено только аптекам, банкам, продуктовым магазинам и объектам общепита открытого типа. Строго будет контролироваться выполнение правил поведения в местах общественного скопления – дистанцирование, ношение масок и так далее.

Всего за сутки в Грузии выявлено 25 зараженных коронавирусом. Это самый большой показатель с мая.

Советник премьер-министра Грузии Созар Субари, направляющийся в Местиа, призвал не паниковать, так как Грузия имеет хороший опыт борьбы с коронавирусом. При этом он подтвердил, что ситуацию осложняет большой наплыв туристов в Местиа.

В Грузии 1 тыс. 250 человек заболели коронавирусом, 1 тыс. 10 вылечились, 17 скончались.