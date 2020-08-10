 

Медики назвали способы снижения артериального давления без лекарств

10.08.2020, 16:30, Разное

Медики из British Heart Foundation рассказали, как без лекарств можно снизить артериальное давление. По их словам, гипертония довольно редко имеет ярко выраженные симптомы, но со временем могут наступить осложнения в виде инсульта или же инфаркта.
Проблемы с давлением считаются результатом ведения нездорового образа жизни. В связи с этим показатели можно привести в норму без приема лекарственных препаратов. Рекомендуется следить за весом, поскольку лишние килограммы напрямую связаны с гипертонией. В этом процессе поможет регулярная физическая активность. Каждый день врачи советуют выполнять упражнения средней интенсивности. В неделю на физическую нагрузку должно приходиться не менее 150 минут. Отлично подойдут и аэробные упражнения, танцы, плавание, езда на велосипеде, бег трусцой, ходьба.

Повышению артериального давления способствует соль, поэтому этот продукт в рационе необходимо ограничить. Взрослые должны съедать в день минимум пять порций овощей и фруктов размером по 80 граммов каждая. Эти продукты в правильном рационе питания занимают 30%. Еще треть приходится на крахмалистые продукты: рис, хлеб, картофель, макароны. Оставшиеся 30% занимают белок, жиры, молоко и производные. В день нужно не забывать выпивать 1,5 литра воды.

Чтобы артериальное давление пришло в норму, нужно отказаться от употребления алкоголя и курения. Кроме этого, рекомендуется снизить уровень стресса.



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