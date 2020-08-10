ЦИК Белоруссии озвучил обновленные данные по итогам выборов

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10.08.2020, 16:30, Новости дня

ЦИК Белоруссии обновила предварительные результаты голосования на выборах президента республики.

По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов (его поддержали 4 млн 659 тыс. 561 избиратель). За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% (587 тыс. 411). Явка составила 84,17%, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.



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