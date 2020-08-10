Нейрохирург Гатин призвал не воспринимать коронавирус как простуду

10.08.2020, 16:30, Разное

Нейрохирург из Кузбасса Вадим Гатин призвал не воспринимать коронавирус как простуду. По его словам, COVID-19 способен поразить все системы организма. В связи с этим воспринимать болезнь как обычное ОРВИ опасно.

Коронавирус способен усугубить протекание заболеваний неврологического характера. Попадая в организм пациента, он поражает центральную нервную систему. Первыми признаками COVID-19 считаются потеря обоняния и вкуса. Также описываются случаи энфефалита и обширного образования тромбов. Все это приводит к инсульту головного мозга, а порой и к летальному исходу. Если у пациента перед заражением коронавирусом уже присутствовало неврологическое заболевание, то инфекция только усугубит его течение.

Напомним, что впервые о COVID-19 стало известно в декабре прошлого года. Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань. Из-за быстрого распространения заболевания ВОЗ 11 марта объявила пандемию.