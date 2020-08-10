Рогозин предложил разукрашивать российские ракеты хохломой

10.08.2020, 16:23, Разное

Генеральный директор госкорпорации “Роскосмос” Дмитрий Рогозин предложил украшать отечественные космические ракеты изображениями российских городов. По его словам, на аппараты также можно нанести русские народные росписи – гжель и хохлому.

Рогозин считает, что таким образом можно придать стимул туризму внутри страны, а также популяризировать традиционный народный промысел. Глава “Роскосмоса” отметил, что на ракетах можно изобразить наиболее старые города России, такие как Кострома, Суздаль и Ярославль.