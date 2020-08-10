Хабаровский край за два года покинули более 50 тыс. жителей

10.08.2020, 16:16, Новости дня

Из Хабаровского края за два года уехали более 50 тыс. человек. Всего за год регион опустился с 19-го на 36-е месте в федеральном рейтинге уровня благосостояния семей.

По данным агентства РИА Рейтинг, которые приводит Транссибинфо, у среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов на руках может остаться в лучшем случае 22 тыс. рублей. Годом ранее эта цифра составляла 37,5 тыс. рублей.

По статистике СК «Росгосстрах Жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», 45% граждан живут на доходы ниже 15 тыс. рублей в месяц, при этом если в РФ 8,1% респондентов получают меньше 5 тыс. рублей, то в Хабаровском крае этот показатель власти под руководством бывшего губернатора Сергея Фургала составил до 30%.

По данным СМИ, «не самые худшие граждане» уезжают в Краснодарский край, Санкт-Петербург и Подмосковье.

«Снижается спрос, падает платежеспособность. Только за последний год из нашего края уехали десятки тысяч человек. Причем едет не только молодежь, но и пенсионеры», – отмечают местные предприниматели.

Как следствие, разоряется мелкий и средний бизнес, ориентированный на обслуживание людей.

Отмечается, что на Хабаровский край приходится треть всех уехавших с Дальнего Востока. Только за январь-февраль 2019-го из Хабаровского края уехали 2,5 тыс. человек. К июлю 2019-го показатель достиг 31 тыс. человек. С января по июнь этого года, несмотря на режим самоизоляции, край успели покинуть 13,9 тыс. человек.

«Фургал обещал дать денег на новую районную больницу. Да почему-то забыл, а когда напомнили, гневно обвинил местных чиновников. Дескать, совгаванская земля дорогая. Обличение транслировали. Народ аплодировал: «Ату, зажравшихся чиновников!» Правда, никто не уточнил, что цены устанавливали фургальцы в Белом доме, а задачу свою районные чиновники выполнили в срок – составили и отослали документацию на строительство», – говорится в статье.

Отмечается также, что инвестиционный климат в крае стал «отвратительным». В рейтинге инвестиционной привлекательности регион опустился с 18-го на 63-е место.

«Работать стало совершенно невозможно. У меня торговое предприятие. Я уже почти все магазины закрыл. У людей денег нет. Покупателей почти не осталось – а контролеров все больше и больше, всяких бюрократических «заморочек» все больше и больше», – жалуется предприниматель из Вяземского района.

Между тем, онкологи из Комсомольска-на-Амуре и их пациенты так и не дождались нормальной клиники, стройка диспансера заморожена, а операции врачи ведут в помещении с протекающей крышей.

В районной больнице Николаевска-на-Амуре в начале пандемии коронавируса не было медицинских масках и профессиональных средствах дезинфекции. Аналогичная ситуация в селе Богородское – столице Ульчского района.

«Итог – смертельный случай среди медперсонала», – отмечает Транссибинфо.

«Ну а в небогатой Еврейской автономии люди платят меньше за коммуналку, чем в Хабаровском крае. Чего уж тут говорить о стоимости ЖКХ в Краснодаре, где почти нет зимы. Молодежи – ближе к столичным вузам, пенсионерам – легче прожить на небольшую пенсию. Да и яблоки есть нормальные – местные, вкусные, не китайские. Вот и весь «проверенный выбор», о котором так много говорили в местном отделении ЛДПР», – заключает издание.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.