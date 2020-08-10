Врач объяснил, кому вместо кофе стоит пить какао

10.08.2020, 16:09, Разное

Врач Дмитрий Никитюк рассказал, кому рекомендуется заменить кофе на какао. К этому необходимо прибегнуть к людям, которые страдают желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми болезнями.

По словам эксперта, люди, имеющие проблемы с сердцем, зачастую жалуются на повышенное артериальное давление. В таком случае употребление кофе необходимо сократить, поскольку соответствующий напиток сужает сосуды. Это может привести к еще большему скачку артериального давления.

Тем, кто любит кофе, но имеет проблемы с сердцем и ЖКТ, лучше начать пить какао. Однако и этим напитком увлекаться не стоит. Все дело в том, что в какао, как и в кофе, имеются биологически активные вещества, способствующие поднятию давления. Также для организма не полезен присутствующий в нем сахар.

Ранее врач Александр Мясников заявлял о полезности кофе. Этот напиток в количестве три-четыре чашки нужно пить тем, кто болеет инфекционным гепатитом. Употребление кофе снижает риск развития цирроза печени и ряда онкозаболеваний.