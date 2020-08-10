 

Рэпер Тимати опроверг, что летает эконом-классом

10.08.2020, 16:09, Разное

Известный российский рэпер Тимати доказал, что не летает в салоне эконом-класса. В его профиле в социальной сети Instagram появились фотографии, как он вместе с мамой Симоной и дочерью Алисой от предыдущих отношений передвигается на частном летательном аппарате.
Недавно 36-летнего рэпера Тимати заметили в эконом-классе одного из воздушных судов. Его поклонники также предположили, что артист начал экономить денежные средства после того, как покинул Black Star. Спустя время в блоге певец поделился свежими кадрами, которые свидетельствуют о том, что он передвигается на частном джете. Он показал на фото свою дочь Алису, которая сидит в удобном кресле и смотрит что-то на смартфоне. После отдыха Тимати вместе с наследницей и матерью отправился домой.

К слову, отпуск артист провел без своей избранницы Анастасии Решетовой. Она отдыхает с сыном Ратмиром на юге Франции. Модель остановилась в особняке своего свекра. Ходят слухи, что в отношениях пары присутствуют проблемы. Сама же Решетова объяснила раздельный отдых с Тимати сложившимися обстоятельствами. Она проводит время на пляже с ребенком, катается на яхте, загорает, старается не посещать слишком людные места, чтобы не заразиться коронавирусом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Дело против журналиста: следствие ведут «знатоки»

10.07 / В Минобороны РФ отдают приоритет использованию в Арктике беспилотной автомобильной техники

08.07 / Лера Кудрявцева опубликовала архивное видео с ухажером

20.07 / Диетолог Тамила Арсеньева назвала 5 поднимающих настроение продуктов

17.07 / Volkswagen планирует выпустить классические модели с электрическими моторами

08.07 / На Кубани курорт станица Голубицкая накрыл смерчь

16.07 / Телеведущая потеряла передний зуб в прямом эфире: не растерялась и ловко спрятала

28.06 / Дети легче переносят коронавирус из-за особенностей иммунной системы

23.07 / Мнение: Светлана Тихановская будущий президент?

26.07 / Мнение: Собор в Нанте поджег беженец из Руанды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска