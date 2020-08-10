Рэпер Тимати опроверг, что летает эконом-классом

10.08.2020, 16:09, Разное

Известный российский рэпер Тимати доказал, что не летает в салоне эконом-класса. В его профиле в социальной сети Instagram появились фотографии, как он вместе с мамой Симоной и дочерью Алисой от предыдущих отношений передвигается на частном летательном аппарате.

Недавно 36-летнего рэпера Тимати заметили в эконом-классе одного из воздушных судов. Его поклонники также предположили, что артист начал экономить денежные средства после того, как покинул Black Star. Спустя время в блоге певец поделился свежими кадрами, которые свидетельствуют о том, что он передвигается на частном джете. Он показал на фото свою дочь Алису, которая сидит в удобном кресле и смотрит что-то на смартфоне. После отдыха Тимати вместе с наследницей и матерью отправился домой.



К слову, отпуск артист провел без своей избранницы Анастасии Решетовой. Она отдыхает с сыном Ратмиром на юге Франции. Модель остановилась в особняке своего свекра. Ходят слухи, что в отношениях пары присутствуют проблемы. Сама же Решетова объяснила раздельный отдых с Тимати сложившимися обстоятельствами. Она проводит время на пляже с ребенком, катается на яхте, загорает, старается не посещать слишком людные места, чтобы не заразиться коронавирусом.