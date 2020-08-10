Греция потребовала от Турции прекратить сейсморазведку в Средиземном море

10.08.2020, 16:08, Новости дня

Греция не допустит, чтобы Турция проводила незаконную сейсмическую разведку на греческом континентальном шельфе к югу острова Кастелоризо (Мегисти), сообщили в понедельник в греческом МИД.

«Новое незаконное турецкое уведомление NAVTEX для незаконных разведочных работ к югу от острова Мегисти на греческом континентальном шельфе в сочетании с наблюдаемой большой активностью подразделений турецкого военно-морского флота представляет собой новую серьезную эскалацию и демонстрирует наиболее очевидным образом дестабилизирующую и угрожающую миру роль Турции», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По словам представителя МИД, это происходит в то время, когда «Греция на практике продемонстрировала свою приверженность международной законности».

Также в МИД подчеркнули, что «Греция не приемлет никакого шантажа».

«Она будет защищать свой суверенитет и суверенные права. Мы призываем Турцию немедленно прекратить свои незаконные действия, подрывающие мир и безопасность в регионе», – добавили в ведомстве.

Ранее Турция выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях в Восточном Средиземноморье с 10 по 23 августа, в Греции это расценили как провокацию.

Напомним, в пятницу Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.