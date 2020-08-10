 

Мнение: Кто нибудь заткнёт этот фонтан?

10.08.2020, 15:55, Разное

Взято из ЖЖ sadalskij.livejournal.com

Сегодня с утра, прямо из космоса Дмитрию Олеговичу поступили новые сведения, которыми от и поспешил с ними поделиться, сообщило ТАСС:

Жизнь на Марсе и других планетах Солнечной системы, вероятно, существует в виде микроорганизмов и бактерий.

Рогозина наконец осенило, для чего какие-то фрики и бездельники отправляют миссии к Марсу:

“Вполне возможно, для этого и миссии отправляются туда [на Марс]. Я имею  ввиду жизнь не в виде марсиан каких-то, а какие-то клетки, микробы”, –  сообщил Рогозин.

Так и хочется спросить Дмитрия Олеговича: «ДОКОЛЕ?»

Сказано более двух с половиной веков назад, но насколько подходит к Рогозину:

Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. (Козьма Прутков)

Другие посты про Дмитрия Олеговича в сообществе dostalo:

В космосе нас уже даже арабы обгоняют?

Роскосмос запустил….

Роскосмос опять запустил

Ура. У нас будет новый “Буран”

ОАЭ запустил, Китай запустил, Америка запустила… Роскосмос тоже… направил

Источник: Достало



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