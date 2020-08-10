Мнение: Кто нибудь заткнёт этот фонтан?
10.08.2020, 15:55, Разное
Взято из ЖЖ sadalskij.livejournal.com
Сегодня с утра, прямо из космоса Дмитрию Олеговичу поступили новые сведения, которыми от и поспешил с ними поделиться, сообщило ТАСС:
Жизнь на Марсе и других планетах Солнечной системы, вероятно, существует в виде микроорганизмов и бактерий.
Рогозина наконец осенило, для чего какие-то фрики и бездельники отправляют миссии к Марсу:
“Вполне возможно, для этого и миссии отправляются туда [на Марс]. Я имею ввиду жизнь не в виде марсиан каких-то, а какие-то клетки, микробы”, – сообщил Рогозин.
Так и хочется спросить Дмитрия Олеговича: «ДОКОЛЕ?»
Сказано более двух с половиной веков назад, но насколько подходит к Рогозину:
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. (Козьма Прутков)
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Источник: Достало
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