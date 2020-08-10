Ребенок получил ожоги горящим бензином при попытке повторить трюк из TikTok

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10.08.2020, 15:48, Новости дня

Девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле поджог льющийся бензин и получил ожоги ног, повторив трюк из видео в социальной сети TikTok, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«7 августа в Нижнем Тагиле из-за неосторожного обращения с огнем девятилетний мальчик получил ожоги ног. Ранее в одном из видеороликов в социальной сети TikTok мальчик видел эффектное видео, на котором юноша поджигает льющийся из канистры бензин, этот эксперимент и решил повторить ребенок. Взяв емкость с горючей жидкостью и зажигалку, мальчик пошел в огород и на грядке стал поджигать льющийся бензин. Горящая жидкость потекла ребенку под ноги и на нем загорелись тапочки и штаны», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что мальчик сам потушил горящую одежду, забравшись в ванную, находившуюся во дворе. После родители вызвали скорую помощь.

Ранее в TikTok набрал популярность челлендж SkullBreaker («Проломи череп») – жертву розыгрыша просят подпрыгнуть и сбивают с ног, чтобы человек ударился головой. Несколько подростков по всему миру получили травмы и переломы, а в отношении нескольких пранкеров были выдвинуты обвинения.

В мае 2020 года TikTok стал лидером по выручке от покупок внутри приложения.



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