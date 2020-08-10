Путин написал письмо Лукашенко после выборов

10.08.2020, 15:43, Разное

В документе президент России пожелал удачи Лукашенко и высказал свои предположения о дальнейшем развитии российско-белорусских отношений во всех областях. Официальное письмо отразило намерение Путина выстраивать тесное и выгодное взаимодействие.

По его словам, только разумный подход может повлиять на улучшение положения обеих стран. Путин напомнил о важности укрепления военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

“Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ”, – добавил президент России.

Путин в очередной раз напомнил Лукашенко, что Россия готова к сотрудничеству. Политик уверен: подобное отношение “отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии”.

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Публикация от РИА Новости (@ria_novosti) 9 Авг 2020 в 12:56 PDT

К поздравлениям присоединился глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он один из первых обратился к Лукашенко с напутственными словами.

Си Цзиньпин отметил, что придает большое значение китайско-белорусским отношениям. Повлияет ли заявление главы КНР на развитие инфраструктуры и экономики Белоруссии, остается только гадать.

С победой на выборах главу Белоруссии поздравил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, подобные итоги выборов свидетельствуют о народной поддержке стратегического курса Лукашенко.